Hong Kong: Loro Piana lancia la capsule collection Loro Denim per celebrare l'eleganza del denim

05 Settembre 2024_ Loro Piana, il prestigioso marchio italiano noto per i suoi tessuti di alta qualità, ha presentato la nuova capsule collection Loro Denim, che eleva il denim a un livello di lusso. Questa collezione, ispirata all'artigianato del denim e all'eleganza senza sforzo, combina la tradizione italiana con la maestria giapponese, offrendo capi moderni e raffinati. Tra i materiali innovativi utilizzati, spicca il CashDenim®, un mix di cotone e cashmere, realizzato in collaborazione con artigiani piemontesi. La notizia è riportata da harpersbazaar.com.hk, e la capsule collection sarà disponibile in un pop-up store a Tsim Sha Tsui dal 5 al 18 settembre 2024, creando un'esperienza di shopping unica per i clienti di Hong Kong.