Hong Kong: Marchi italiani approfittano dei bassi affitti nel mercato retail

14 Ottobre 2024_ Il mercato immobiliare retail di Hong Kong sta vivendo un periodo di alta vacanza, con tassi di affitto scesi fino al 65% rispetto ai massimi storici. Marchi europei e americani, tra cui il marchio di orologi di lusso italiano Panerai e il brand di moda Armani, stanno approfittando di questa situazione per affittare spazi commerciali a prezzi vantaggiosi. In particolare, Panerai ha firmato un contratto per un negozio di 9,182 piedi quadrati a Tsim Sha Tsui, mentre Armani ha affittato uno spazio di 6,000 metri quadrati a Central. La fonte di queste informazioni è scmp.com. Questo trend evidenzia l'interesse crescente dei marchi italiani nel mercato di Hong Kong, che offre opportunità uniche in un contesto di affitti in calo.