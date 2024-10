Hong Kong: Maserati e Sonus faber presentano un'esperienza audio esclusiva

30 Settembre 2024_ Maserati, il prestigioso marchio automobilistico italiano, ha collaborato con Sonus faber, rinomato produttore di sistemi audio di alta gamma, per offrire un'esperienza sonora unica nei suoi veicoli. A partire da oggi, i clienti di Maserati Hong Kong possono provare il sistema audio di Sonus faber progettato per il modello Grecale, che promette un'eccezionale qualità del suono. Questa collaborazione ha già ricevuto riconoscimenti internazionali, con premi per i sistemi audio installati nei modelli MC20 e GranTurismo. La notizia è stata riportata da stheadline.com, evidenziando l'impegno di Maserati e Sonus faber nel combinare lusso e tecnologia. Fino al 13 ottobre, i visitatori possono ammirare i prestigiosi altoparlanti Sonus faber presso la showroom di Maserati a Hong Kong.