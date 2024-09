Hong Kong: Negroni Week celebra il cocktail italiano con eventi esclusivi

16 Settembre 2024_ La Negroni Week torna a Hong Kong dal 16 al 22 settembre, con oltre 100 locali che offriranno versioni esclusive del celebre cocktail italiano. L'evento, lanciato nel 2013, ha raccolto oltre 5 milioni di dollari per cause benefiche in tutto il mondo e quest'anno festeggia il suo 12° anniversario. Ogni locale parteciperà donando una parte delle vendite a Slow Food International e a organizzazioni locali. La notizia è riportata da timeout.com. La settimana culminerà con eventi speciali, tra cui un'apertura al Honky Tonks Tavern e una serata finale al Soho House Hong Kong, evidenziando l'importanza della cultura italiana nel panorama gastronomico di Hong Kong.