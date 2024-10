25 Ottobre 2024_ Osteria Marzia, situata a Wan Chai, celebra i sapori della costa italiana grazie alla creatività dello chef Luca Marinelli, originario di Varese. Dal 2017, il ristorante offre un menu in continua evoluzione, ispirato alla tradizione culinaria delle regioni italiane, con piatti come la zuppa di pesce e linguine ai ricci di mare. Recentemente, Marinelli ha collaborato con lo chef Matthew Kirkley per esaltare le delizie del mare, combinando ingredienti freschi e tecniche culinarie italiane. La notizia è riportata da hashtaglegend.com, evidenziando l'importanza della cucina italiana a Hong Kong. Osteria Marzia si distingue come un punto di riferimento per gli amanti della gastronomia italiana, offrendo un'esperienza culinaria autentica e innovativa.