Hong Kong: Pagani presenta l'esclusivo Utopia Roadster, un capolavoro italiano

30 Luglio 2024_ Pagani, il prestigioso marchio italiano di hypercar, ha svelato il nuovo Utopia Roadster in un evento online, limitando la produzione a sole 130 unità. Il prezzo di partenza è di 3,1 milioni di euro, escludendo le tasse, e il veicolo sarà esposto al Monterey Car Week in California dall'8 al 18 agosto. Il Roadster, che mantiene le stesse specifiche del modello Coupe, è caratterizzato da un design innovativo e da una collaborazione con Pirelli per sviluppare pneumatici avanzati. La notizia è stata riportata da hd.stheadline.com, evidenziando l'eccezionale ingegneria italiana che continua a stupire il mondo delle auto di lusso. Questo modello rappresenta l'apice della tecnologia automobilistica, combinando prestazioni elevate e un design artigianale senza pari.