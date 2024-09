Hong Kong: Paul Chan promuove legami commerciali con l'Europa

22 Settembre 2024_ Hong Kong sta cercando di approfondire i legami con i partner commerciali in Europa, con il capo della finanza Paul Chan che prevede visite nel continente entro la fine dell'anno. Chan guiderà una delegazione di start-up tecnologiche in Spagna a settembre, seguita da un viaggio nel Regno Unito. Le visite mirano a rafforzare la comunicazione e la collaborazione con le nazioni europee, in particolare nei settori dell'innovazione e della tecnologia. Chan ha già visitato Europa lo scorso anno, e queste nuove missioni si concentreranno sulla promozione delle capacità di Hong Kong in questi ambiti. Lo riporta il Sunday Morning Post. Le iniziative di Chan sono parte di uno sforzo più ampio per posizionare Hong Kong come un hub tecnologico e innovativo a livello globale.