Hong Kong: Riconoscimenti per il documentario 'Hong Kong Classics' al Festival di Venezia

07 Settembre 2024_ Il documentario 'Hong Kong Classics: Reshaping Light and Shadow' ha ricevuto il premio Excellent Contributions Award to the...

07 Settembre 2024_ Il documentario 'Hong Kong Classics: Reshaping Light and Shadow' ha ricevuto il premio Excellent Contributions Award to the Documentary durante il FILMING ITALY VENICE AWARD 2024. Il team, composto da produttori e registi di Hong Kong, ha partecipato alla cerimonia di premiazione a Venezia, dove hanno espresso gratitudine per il riconoscimento ricevuto. Il premio è stato consegnato da Paolo Jetterini, direttore del Lazio Film Commission, che ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra Hong Kong e l'Italia nel settore cinematografico. La notizia è stata riportata da bastillepost.com, evidenziando l'interesse crescente per il cinema di Hong Kong in Italia e la volontà di promuovere ulteriormente la cultura cinematografica tra i due Paesi.