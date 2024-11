Hong Kong: Salone del Mobile porta il design italiano a Hong Kong con due mostre

5 Novembre 2024_ Il West Kowloon Cultural District di Hong Kong ospiterà due mostre di design, tra cui una dedicata alla collezione permanente del Salone del Mobile di Milano, in programma dal 11 al 21 novembre 2024. La prima mostra, "Hong Kong Design Annex", curata da Vincent Lim e Elaine Lu, mette in evidenza i talenti locali e crea un dialogo culturale con i pezzi internazionali provenienti dall'Italia. La mostra del Salone del Mobile presenterà oltre 100 opere di designer emergenti, sottolineando l'importanza del design italiano a livello globale. La notizia è riportata da scmp.com. Queste iniziative rappresentano un'opportunità unica per i designer di Hong Kong di interagire con il prestigioso panorama del design italiano.