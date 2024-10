Hong Kong: Segretario all'Edilizia presenta piano per migliorare le condizioni abitative dei poveri

21 Ottobre 2024_ Il Segretario all'Edilizia di Hong Kong ha delineato un piano per migliorare le condizioni di vita dei cittadini meno abbienti, mentre il Capo Esecutivo ha respinto l'idea di reintrodurre politiche abitative precedenti. Il piano include misure per aumentare l'accesso a alloggi dignitosi e sostenibili, affrontando le crescenti preoccupazioni per la povertà abitativa nella regione. Le autorità locali si impegnano a collaborare con le comunità per garantire che le nuove politiche rispondano alle reali esigenze dei residenti. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Questo intervento arriva in un momento critico, in cui la crisi abitativa a Hong Kong continua a sollevare preoccupazioni tra i cittadini e le organizzazioni sociali.