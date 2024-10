Hong Kong: Sospensione importazioni di pollame da Ungheria e Italia per influenza aviaria

3 Ottobre 2024_ Il Centro per la Sicurezza Alimentare di Hong Kong ha annunciato la sospensione immediata delle importazioni di carne di pollame e prodotti avicoli da Békés, Ungheria, e dalla Città Metropolitana di Venezia, Italia, a causa di focolai di influenza aviaria altamente patogena. Questa decisione è stata presa per proteggere la salute pubblica, in seguito a notifiche ricevute dalle autorità ungheresi e dalla World Organisation for Animal Health. Hong Kong ha importato circa 40 tonnellate di carne di pollame congelata dall'Ungheria e 40 tonnellate di carne di pollame congelata e 10.000 uova di pollame dall'Italia nei primi sei mesi dell'anno. Le autorità di Hong Kong stanno collaborando con quelle italiane e ungheresi per monitorare la situazione e adottare le misure necessarie. La notizia è stata riportata da gov.hk, evidenziando l'importanza della sicurezza alimentare in relazione agli scambi internazionali.