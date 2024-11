Hong Kong: Sospensione importazioni di pollame dalla provincia di Udine per influenza aviaria

31 Ottobre 2024_ Il Centro per la Sicurezza Alimentare di Hong Kong ha annunciato la sospensione immediata delle importazioni di carne di pollame e prodotti avicoli dalla provincia di Udine in Italia, a seguito di segnalazioni di focolai di influenza aviaria altamente patogena. Nel 2023, Hong Kong ha importato circa 120 tonnellate di carne di pollame e 20.000 uova di gallina dall'Italia, evidenziando l'importanza commerciale di questi prodotti. Le autorità di Hong Kong stanno collaborando con le autorità italiane e polacche per monitorare la situazione e garantire la salute pubblica. La notizia, riportata da gov.hk, sottolinea l'impatto delle malattie animali sulle relazioni commerciali internazionali. Il CFS continuerà a seguire da vicino gli sviluppi e adotterà misure appropriate in risposta alla situazione.