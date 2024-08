Hong Kong: The Stage Music Bar celebra la Dolce Vita italiana con un tocco di nostalgia

23 Agosto 2024_ Il nuovo The Stage Music Bar, aperto a giugno a Wan Chai, è diventato un punto di riferimento per la vita notturna di Hong Kong,...

23 Agosto 2024_ Il nuovo The Stage Music Bar, aperto a giugno a Wan Chai, è diventato un punto di riferimento per la vita notturna di Hong Kong, ispirandosi alla Dolce Vita italiana degli anni '60 e '70. Questo bar, che offre cocktail artigianali e un'atmosfera vintage, è parte di un complesso che include anche l'italiana Casa Sophia Loren e la Sophia Loren Pizzeria. Ogni martedì, il locale propone un'offerta speciale per le donne, con quattro ore di champagne illimitato, mentre nei weekend si può gustare un raffinato afternoon tea italiano. La notizia è stata riportata da lifenewshk.com, evidenziando l'influenza della cultura italiana nella scena gastronomica e di intrattenimento di Hong Kong. The Stage non è solo un bar, ma un'esperienza che unisce il fascino del passato con la modernità, rendendolo un luogo imperdibile per gli amanti della cultura italiana.