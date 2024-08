Hong Kong: Valextra inaugura un nuovo store all'IFC Mall per celebrare l'eleganza italiana

07 Agosto 2024_ Il marchio italiano Valextra, noto come l'Hermès d'Italia, ha aperto un nuovo negozio all'International Finance Centre (IFC) di Hong...

07 Agosto 2024_ Il marchio italiano Valextra, noto come l'Hermès d'Italia, ha aperto un nuovo negozio all'International Finance Centre (IFC) di Hong Kong, in occasione del decimo anniversario della sua prima apertura nella città. Il CEO Xavier Rougeaux ha condiviso la visione del design del negozio, che unisce l'essenza del design milanese con la cultura locale, creando un ambiente unico e raffinato. Il nuovo store offre anche l'esclusiva collezione Valextra Assoluto, realizzata con materiali sostenibili, sottolineando l'impegno del brand per l'innovazione e la sostenibilità. La notizia è stata riportata da ellemen.com.hk. Valextra continua a rappresentare l'eccellenza dell'artigianato italiano, portando la sua tradizione di lusso a un pubblico internazionale sempre più vasto.