Hong Kong: Wayne McGregor e Chiara Guidi portano l'arte italiana nella metropoli asiatica

19 Settembre 2024_ Hong Kong ospiterà due eventi culturali di grande rilievo, con la partecipazione di artisti italiani. Il coreografo britannico Wayne McGregor presenterà la sua nuova performance di danza "Deepstaria" il 20 e 21 settembre, ispirata a meduse giganti e realizzata in uno spazio completamente buio. Inoltre, l'attrice e drammaturga italiana Chiara Guidi offrirà un recital dedicato alla "Divina Commedia" di Dante Alighieri il 20 settembre, accompagnata dal violoncellista Francesco Guerri, presso la storica Confucius Hall. Entrambi gli eventi mettono in luce l'influenza della cultura italiana a Hong Kong, come riportato da scmp.com. Queste iniziative rappresentano un'opportunità unica per il pubblico di esplorare l'arte e la letteratura italiana in un contesto internazionale.