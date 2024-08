India: 33 lavoratori indiani salvati dalla schiavitù in Italia

02 Agosto 2024_ Le autorità italiane hanno recentemente salvato 33 lavoratori indiani dalla schiavitù nella provincia di Verona, arrestando due aguzzini coinvolti nel caso. L'Ambasciata indiana a Roma e il Consolato di Milano stanno collaborando con la polizia locale per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori, fornendo loro alloggio e assistenza per ottenere permessi di soggiorno. Questo intervento evidenzia la crescente preoccupazione per le agenzie di reclutamento illegali che sfruttano i lavoratori vulnerabili, un problema che il governo indiano sta cercando di affrontare con misure preventive. La notizia è stata riportata da mea.gov.in. Le autorità indiane continuano a monitorare la situazione e a lavorare con il governo italiano per garantire che simili abusi non si ripetano in futuro.