India: 53 farmaci non superano i test di qualità, incluso il paracetamolo

26 Settembre 2024_ In India, 53 farmaci, tra cui il paracetamolo, non hanno superato i test di qualità condotti dal Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO). Tra i farmaci segnalati ci sono anche vitamine e medicinali per il diabete e l'ipertensione. Il CDSCO ha pubblicato due liste, una contenente 48 farmaci e l'altra con 5, di cui alcune aziende hanno dichiarato che i prodotti non erano stati fabbricati da loro, suggerendo che potrebbero essere falsificati. La notizia è stata riportata da Sanmarg, evidenziando la necessità di vigilanza nella somministrazione di farmaci in India, dove la salute pubblica è una priorità.