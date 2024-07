24 Luglio 2024_ Durante la discussione sul bilancio in Parlamento, il deputato Abhishek Banerjee del Trinamool Congress ha lanciato un duro attacco contro il governo centrale e il BJP, definendo il bilancio come anti-popolare. Banerjee ha criticato le promesse non mantenute del BJP, citando il Global Hunger Index per evidenziare i fallimenti del governo. Ha anche sollevato interrogativi sulla mancanza di rappresentanza musulmana nel Parlamento e sulla disoccupazione giovanile. La fonte di questa notizia è Sanmarg. Abhishek Banerjee è un importante politico indiano e rappresenta la circoscrizione di Diamond Harbour nel Parlamento, mentre il BJP è il partito di governo attualmente al potere in India.