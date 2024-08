India: Abusi nel cinema malayalam, il rapporto della Commissione Hema svela un sistema di sfruttamento

30 Agosto 2024_ Un recente rapporto della Commissione Hema ha rivelato un ambiente tossico all'interno dell'industria cinematografica malayalam, caratterizzato da abusi sessuali e verbali nei confronti delle donne. Le testimonianze di attrici e professioniste del settore hanno messo in luce pratiche di sfruttamento, come richieste di favori sessuali e intimidazioni, che si protraggono da decenni. Il rapporto ha portato a dimissioni di figure di spicco, tra cui il regista Ranjith, accusato di comportamenti inappropriati. La fonte di queste informazioni è news18.com. Questo scandalo ha sollevato interrogativi sulla necessità di un cambiamento sistemico nell'industria cinematografica indiana, per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e giusto per tutti.