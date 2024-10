India: Accoglienza per il cast del film 'Bianca' a Kota con un tocco italiano

28 Ottobre 2024_ Il cast del film trilingue 'Bianca', diretto dalla regista italiana Stefania Simoni, è stato accolto con entusiasmo a Kota, in India. Tra i membri del cast ci sono l'attrice Eleonora Casouli e l'attore Kapil Siddharth, che hanno apprezzato la cucina locale, in particolare le kachoris di Kota. Durante la loro visita, hanno espresso interesse per i luoghi turistici della regione di Hadoti, noti per la loro bellezza naturale e storica. L'evento è stato riportato da lendennews.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra l'industria cinematografica italiana e quella indiana. Inoltre, si prevede che il prossimo Chambal Film Festival, che si terrà a Kota nel gennaio 2025, presenterà film provenienti da oltre 90 paesi, promuovendo ulteriormente il turismo nella regione.