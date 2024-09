India: Accordi tra India e UAE per la cooperazione energetica

10 Settembre 2024_ I leader dell'India e degli Emirati Arabi Uniti hanno firmato cinque accordi per migliorare la cooperazione nel settore energetico. Gli accordi prevedono l'incremento delle riserve di carburante dell'India, la fornitura di gas naturale liquefatto (LNG) e la cooperazione nel campo dell'energia nucleare. La cerimonia di firma si è svolta a Nuova Delhi, alla presenza del Primo Ministro indiano Narendra Modi e del Principe ereditario di Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Questi accordi rappresentano un passo significativo per rafforzare i legami energetici tra i due Paesi, come riportato da Deccan Chronicle. La cooperazione energetica è cruciale per sostenere la crescita economica e la sicurezza energetica dell'India, un Paese in rapida espansione.