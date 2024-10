India: Accordo con gli Stati Uniti per l'acquisto di droni Predator

15 Ottobre 2024_ L'India ha firmato un accordo con gli Stati Uniti per l'acquisto di 31 droni Predator, per un valore di 32.000 crore di rupie, e per...

15 Ottobre 2024_ L'India ha firmato un accordo con gli Stati Uniti per l'acquisto di 31 droni Predator, per un valore di 32.000 crore di rupie, e per la creazione di un impianto di manutenzione nel Paese. I droni saranno distribuiti tra le forze armate indiane, con 15 destinati alla Marina, mentre gli altri saranno equamente divisi tra l'Aeronautica e l'Esercito. L'accordo è stato approvato dal Comitato del Gabinetto per la Sicurezza e rappresenta un passo significativo nelle relazioni militari tra India e Stati Uniti. La notizia è stata riportata da The Asian Age. I droni saranno basati in diverse località, tra cui INS Rajali vicino a Chennai e Porbandar in Gujarat, contribuendo a rafforzare le capacità di difesa indiane.