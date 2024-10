India: Accordo con la Cina per il pattugliamento lungo la Linea di Controllo Reale

22 Ottobre 2024_ L'India ha annunciato un accordo con la Cina per il pattugliamento lungo la Linea di Controllo Reale (LAC) nell'est del Ladakh, segnando un'importante svolta nella risoluzione di un conflitto militare durato oltre quattro anni. Il Segretario agli Affari Esteri Vikram Misri ha dichiarato che l'accordo è stato raggiunto dopo settimane di negoziati e porterà alla risoluzione delle problematiche emerse nel 2020. Il Ministro degli Affari Esteri S. Jaishankar ha confermato che le truppe indiane e cinesi potranno riprendere le operazioni di pattugliamento come prima dello stallo. L'accordo faciliterà il pattugliamento nelle aree di Depsang e Demchok, dove erano presenti questioni irrisolte. La notizia è stata riportata da The Asian Age. Si prevede che il Primo Ministro Narendra Modi e il Presidente cinese Xi Jinping si incontreranno a Kazan, in Russia, durante il vertice BRICS, per discutere ulteriormente della situazione.