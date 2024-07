India: Accordo con la Russia per incrementare il commercio bilaterale a 100 miliardi di dollari entro il 2030

9 Luglio 2024_ India e Russia hanno concordato di aumentare il commercio bilaterale a oltre 100 miliardi di dollari entro il 2030, rafforzando gli investimenti e utilizzando le valute nazionali per gli scambi. L'accordo prevede cooperazioni in settori che vanno dall'energia all'agricoltura e alle infrastrutture. Le due nazioni hanno identificato nove aree chiave di cooperazione, tra cui l'aumento del volume di scambi di prodotti agricoli, alimentari e fertilizzanti. È stato anche concordato di eliminare le barriere non tariffarie e di esplorare la possibilità di creare un'area di libero scambio tra l'India e l'Unione Economica Eurasiatica (EAEU). Lo riporta The Hindu. L'accordo include anche l'uso delle valute nazionali per il regolamento delle transazioni commerciali e l'ottimizzazione delle procedure doganali.