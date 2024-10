India: Accordo tra India e Cina per il disimpegno delle truppe a Ladakh

25 Ottobre 2024_ India e Cina hanno avviato un processo di disimpegno delle truppe in Ladakh, a seguito di un accordo storico raggiunto tra il Primo...

25 Ottobre 2024_ India e Cina hanno avviato un processo di disimpegno delle truppe in Ladakh, a seguito di un accordo storico raggiunto tra il Primo Ministro Narendra Modi e il Presidente Xi Jinping. Il disimpegno, che inizierà nelle pianure strategiche di Depsang e Demchok, prevede la rimozione controllata di posti temporanei e strutture militari. Le due nazioni hanno concordato di non ostacolarsi durante le operazioni di pattugliamento, con l'obiettivo di prevenire conflitti diretti. La notizia è riportata da The Hindu. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione delle relazioni tra India e Cina, che sono state tese dal 2020 a causa di scontri lungo la Linea di Controllo Effettivo (LAC).