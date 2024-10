India: Accuse shock del Canada contro il Ministro degli Interni Amit Shah

30 Ottobre 2024_ Il governo canadese ha accusato il Ministro degli Interni indiano Amit Shah di aver orchestrato complotti per assassinare e intimidire separatisti sikh sul suolo canadese. Queste rivelazioni hanno aggravato le già tese relazioni diplomatiche tra India e Canada, con il Ministro degli Esteri canadese che ha confermato di aver rivelato informazioni a un giornale statunitense. L'India ha respinto le accuse come infondate e politicamente motivate, mentre il Canada ha espulso diversi diplomatici indiani in risposta. Le tensioni sono ulteriormente aumentate dopo l'omicidio di Hardeep Singh Nijjar, un attivista sikh, avvenuto lo scorso anno a Vancouver, che ha coinvolto anche diplomatici indiani. La notizia è riportata da The Hindu. La situazione potrebbe avere ripercussioni significative sulle relazioni diplomatiche tra Canada, India e Stati Uniti, in un contesto geopolitico già complesso.