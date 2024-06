India: Acqua di Parma inaugura la sua prima boutique a New Delhi

25 Giugno 2024_ Acqua di Parma, la celebre casa di profumi italiana, ha aperto la sua prima boutique in India, situata nel prestigioso The Chanakya a New Delhi. La boutique, di 190 metri quadrati, offre un'esperienza unica che fonde l'eleganza italiana con influenze culturali indiane. L'interno del negozio presenta un design raffinato con mosaici e parquet ispirati a Carlo Scarpa, e un bancone giallo laccato che rappresenta l'artigianato italiano. La boutique include anche una vasta gamma di fragranze e candele della Home Collection, offrendo ai clienti un viaggio sensoriale. Lo riporta thestylelist.in. Questa apertura segna un passo significativo nell'espansione globale del marchio, portando l'arte di vivere italiana a un nuovo pubblico in India.