India: Affluenza al 54,11% nella seconda fase delle elezioni a Jammu e Kashmir

25 Settembre 2024_ L'affluenza alle urne nella seconda fase delle elezioni nel Territorio dell'Unione di Jammu e Kashmir ha raggiunto il 54,11% fino alle 19, secondo la Commissione Elettorale dell'India (ECI). I distretti di Poonch e Rajouri hanno registrato le percentuali più alte, rispettivamente 71,59% e 68,22%, mentre Srinagar ha visto un'affluenza del 27,37%. Il processo di voto si è svolto in un'atmosfera pacifica, con misure speciali per i votanti vicino alla Linea di Controllo, dove sono stati allestiti 55 seggi. La Commissione ha sottolineato che l'affluenza in questi distretti ha superato quella delle elezioni Lok Sabha del 2024. La notizia è riportata da The Hindu. Le prossime elezioni si svolgeranno il 1° ottobre 2024, con lo spoglio previsto per l'8 ottobre.