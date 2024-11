India: Agata Isabella Centasso augura buon compleanno a Virat Kohli e diventa virale

05 novembre 2024_ L'italiana Agata Isabella Centasso, calciatrice e influencer, ha augurato un felice 36° compleanno a Virat Kohli, ex capitano della nazionale indiana di cricket, suscitando reazioni contrastanti sui social media. La Centasso, che gioca per la squadra femminile del Venezia in Serie B, ha condiviso un post in cui indossa una maglietta indiana, ma è stata subito derisa da alcuni utenti per la sua mancanza di conoscenza del cricket. In risposta alle critiche, ha difeso il suo gesto, sottolineando l'importanza di apprezzare gli sportivi, indipendentemente dalla propria nazionalità. La notizia è stata riportata da thesportsgrail.com, evidenziando il legame tra Italia e India attraverso la passione per lo sport. Agata, 34 anni, è anche nota per il suo impegno nel fitness e nella salute sociale, e ha un seguito di oltre 57.000 follower su Instagram.