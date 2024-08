India: Agricoltore di Saharanpur introduce la coltivazione di basilico italiano

19 Agosto 2024_ Un agricoltore di Saharanpur, Aditya Tyagi, ha iniziato a coltivare basilico, una pianta originaria dell'Italia, nei suoi campi, ampliando le sue opzioni agricole oltre le tradizionali colture di riso e grano. Questa varietà di basilico, conosciuta come 'basil', è stata importata dall'Italia e sta portando buoni profitti all'agricoltore. La scelta di coltivare basilico rappresenta un passo innovativo per i contadini indiani, che cercano di diversificare le loro fonti di reddito. La notizia è stata riportata da hindi.news18.com. L'iniziativa di Tyagi evidenzia l'interesse crescente per le coltivazioni esotiche in India, contribuendo a un'economia agricola più sostenibile e redditizia.