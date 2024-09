India: Airtel Business collabora con Sparkle per potenziare la connettività tra Asia e Europa

12 Settembre 2024_ Airtel Business, la divisione B2B del fornitore di telecomunicazioni indiano Bharti Airtel, ha annunciato un accordo con Sparkle, un operatore internazionale di telecomunicazioni con sede in Italia. Questo accordo mira ad espandere la capacità di rete tra Asia e Europa, utilizzando la Blue-Raman submarine cable system per collegare l'India all'Italia. Grazie a questa collaborazione, Airtel potrà diversificare ulteriormente il suo network globale, rispondendo così alla crescente domanda di servizi dati in India e nei paesi limitrofi. La notizia è stata riportata da univarta.com. Questo passo rappresenta un'importante strategia per rafforzare e ampliare la rete internazionale di Airtel, sottolineando l'importanza della cooperazione tra India e Italia nel settore delle telecomunicazioni.