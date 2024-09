India: Aku Zeliang rappresenta l'artigianato del Nordest indiano a Homo Faber in Italia

02 Settembre 2024_ Aku Zeliang, designer principale di Cane Concept e fondatore di Urra Design, partecipa all'evento Homo Faber a Venezia, Italia, dal 1° al 30 settembre. Questo evento biennale, curato dalla Michelangelo Foundation di Ginevra, celebra la creatività e l'artigianato contemporaneo, riunendo artigiani e designer da tutto il mondo. Zeliang, in collaborazione con Gunjan Gupta, presenta il progetto "The Tokri Chair", che mette in risalto l'artigianato del Nordest indiano. Durante l'evento, avrà l'opportunità di mostrare il suo lavoro e partecipare a workshop e discussioni con partecipanti di diverse origini. La notizia è riportata da nagalandpost.com. Homo Faber rappresenta un'importante piattaforma per promuovere l'artigianato e la cultura indiana in un contesto internazionale, sottolineando il valore della tradizione e dell'innovazione.