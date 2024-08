India: Alleanza tra Jannayak Janta Party e Azad Samaj Party per le elezioni in Haryana

27 Agosto 2024_ Il 27 agosto 2024, l'ex Vice Ministro di Haryana Dushyant Chautala e Chandrashekhar Azad Ravan hanno annunciato un'alleanza tra le loro rispettive forze politiche in vista delle prossime elezioni assembleari in Haryana. La Jannayak Janta Party (JJP) di Chautala si candiderà per 70 seggi, mentre l'Azad Samaj Party (Kanshi Ram) di Azad concorrerà per 20 seggi. L'annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa congiunta a Delhi, evidenziando la strategia di unione per affrontare le elezioni. La fonte di questa notizia è thehindu.com. Le elezioni assembleari in Haryana sono un evento significativo, poiché la regione è un importante stato agricolo e politico dell'India settentrionale.