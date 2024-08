India: Alleanza tra National Conference e Congress per le elezioni in Jammu e Kashmir

22 Agosto 2024_ La National Conference (NC) e il Congress hanno ufficialmente annunciato un'alleanza per le prossime elezioni assembleari in Jammu e...

22 Agosto 2024_ La National Conference (NC) e il Congress hanno ufficialmente annunciato un'alleanza per le prossime elezioni assembleari in Jammu e Kashmir. L'accordo è stato reso noto da Farooq Abdullah, leader della NC, durante una conferenza stampa a Srinagar. Entrambi i partiti si sono impegnati a ripristinare la statualità e i diritti democratici nella regione, con dettagli sulla condivisione dei seggi che saranno rivelati a breve. Le elezioni si svolgeranno in tre fasi a partire dal 18 settembre 2024, segnando il primo voto assembleare dopo l'abrogazione dell'Articolo 370, che ha revocato l'autonomia speciale della regione. La notizia è stata riportata da Deccan Chronicle. L'alleanza mira a contrastare le politiche del governo centrale guidato dal BJP, che ha ricevuto critiche per non aver mantenuto le promesse fatte alla popolazione di Jammu e Kashmir.