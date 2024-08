India: Allerta arancione e gialla per forti piogge in Kerala

18 Agosto 2024_ L'India Meteorological Department (IMD) ha emesso avvisi di allerta arancione e gialla per diversi distretti del Kerala, prevedendo...

18 Agosto 2024_ L'India Meteorological Department (IMD) ha emesso avvisi di allerta arancione e gialla per diversi distretti del Kerala, prevedendo forti piogge e temporali. L'allerta arancione è stata dichiarata per i distretti di Pathanamthitta, Kottayam e Idukki, mentre l'allerta gialla riguarda vari distretti tra cui Alappuzha ed Ernakulam. Gli abitanti delle zone a rischio sono stati avvisati di adottare precauzioni e prepararsi a evacuare se necessario. La fonte di queste informazioni è Pragativadi. Le autorità locali hanno raccomandato di evitare viaggi notturni nelle aree collinari e di preparare kit di emergenza per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.