India: Allerta di sicurezza al confine con il Bangladesh a causa di tensioni interne

05 Agosto 2024_ È stata emessa un'allerta di sicurezza 24 ore su 24 lungo il confine tra India e Bangladesh, in risposta a recenti sviluppi all'interno del Bangladesh. La Border Security Force (BSF) ha aumentato il numero di agenti dispiegati nella zona per prevenire possibili infiltrazioni. Il Direttore Generale della BSF, Daljit Chaudhary, è attualmente in visita nel Bengala Occidentale per una riunione di sicurezza cruciale. La BSF ha intensificato le misure di sicurezza per garantire la protezione del confine, come riportato da Sanmarg. Questa situazione evidenzia le sfide di sicurezza che l'India deve affrontare lungo il suo confine con il Bangladesh, un paese confinante noto per le sue complesse dinamiche politiche e sociali.