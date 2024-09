India: Allerta in Odisha per inondazioni nel distretto di Balasore

17 Settembre 2024_ Il governo dell'Odisha ha dichiarato un'allerta alta per inondazioni nel distretto di Balasore, dove le acque del fiume...

17 Settembre 2024_ Il governo dell'Odisha ha dichiarato un'allerta alta per inondazioni nel distretto di Balasore, dove le acque del fiume Subarnarekha hanno invaso oltre 250 villaggi. Finora, oltre 400 persone sono state evacuate dalle aree a rischio nei blocchi di Bhograi, Jaleswar, Basta, Baliapal e Sadar. Le inondazioni sono state causate da forti piogge che hanno colpito la regione negli ultimi quattro giorni, con previsioni di un ulteriore innalzamento del livello dell'acqua. Le autorità locali sono state istruite a mantenere un alto livello di allerta e a fornire cibo cotto agli evacuati, come riportato da The Free Press Journal. Il distretto di Balasore, situato sulla costa orientale dell'India, è attraversato dai fiumi Subarnarekha, Budhabalang e Jalaka, che sono stati colpiti da un aumento significativo delle acque a causa delle recenti precipitazioni.