India: Allerta meteo per forti piogge in diverse regioni del paese

21 Ottobre 2024_ L'India Meteorological Department (IMD) ha emesso un avviso severo per forti piogge in vari stati, tra cui Gujarat, Maharashtra,...

21 Ottobre 2024_ L'India Meteorological Department (IMD) ha emesso un avviso severo per forti piogge in vari stati, tra cui Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu e Rayalaseema, previsto per il 23 ottobre. Un'allerta arancione è stata diramata per i distretti urbani e rurali di Bengaluru, dove si prevede pioggia moderata a forte e possibili fulmini. Inoltre, il ciclone Dhana, che si prevede colpirà Odisha e il Bengala Occidentale, sta contribuendo a queste condizioni meteorologiche avverse. La fonte di queste informazioni è Sanmarg. Gli esperti avvertono che le piogge potrebbero causare interruzioni temporanee di energia e traffico nelle aree colpite.