India: Allerta per forti piogge in Rajasthan a causa del monsone attivo

23 Agosto 2024_ Il Rajasthan si prepara a ricevere forti piogge, con l'ufficio meteorologico di Jaipur che ha emesso un avviso per 22 distretti della regione. Le piogge recenti hanno già causato allagamenti in diverse aree, tra cui Jaipur e Ajmer, con veicoli bloccati a causa dell'acqua. Si prevede che il monsone rimanga attivo nei prossimi giorni, portando a ulteriori precipitazioni significative. La fonte di questa notizia è Sanmarg. Le autorità locali sono in stato di allerta per gestire eventuali emergenze legate alle inondazioni.