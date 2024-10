India: Allerta per minacce di bomba su oltre 20 voli indiani

19 Ottobre 2024_ Più di 20 voli di diverse compagnie aeree indiane hanno ricevuto minacce di bomba a partire da sabato mattina. Tra le compagnie coinvolte ci sono Air India, IndiGo, Vistara e SpiceJet, con alcuni voli che hanno dovuto effettuare atterraggi di emergenza. In particolare, cinque voli IndiGo hanno ricevuto minacce, mentre un volo Vistara da Udaipur a Mumbai ha dovuto essere isolato all'arrivo per controlli di sicurezza. Le minacce, che hanno interessato sia voli nazionali che internazionali, si sono rivelate in gran parte false, ma hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza aerea in India, come riportato da Deccan Chronicle. Le autorità stanno indagando sull'aumento delle minacce, che hanno colpito oltre 40 voli negli ultimi giorni.