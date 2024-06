India: Alta Corte di Bombay respinge ricorso contro il divieto di hijab in un college di Mumbai

26 Giugno 2024_ L'Alta Corte di Bombay ha respinto il ricorso di nove studenti contro il divieto di indossare hijab, burka e naqab imposto dal NG Acharya e DK Marathe College di Mumbai. La corte ha stabilito che il divieto non viola i diritti fondamentali degli studenti, affermando che il college ha il diritto di amministrare l'istituzione educativa e di stabilire un codice di abbigliamento. I giudici hanno sottolineato che il codice di abbigliamento è applicabile a tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro religione o casta, e che non ci sono prove sufficienti per dimostrare che indossare hijab e naqab sia una pratica religiosa essenziale. The Free Press Journal riporta che il divieto è stato introdotto per mantenere la disciplina e l'ordine all'interno del college. La decisione mira a garantire che la religione degli studenti non sia rivelata, promuovendo un ambiente accademico neutrale.