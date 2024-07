India: Alta Corte di Calcutta vieta dichiarazioni offensive contro il governatore

17 Luglio 2024_ L'Alta Corte di Calcutta ha vietato a Mamata Banerjee e ad altri tre individui di fare dichiarazioni offensive o errate contro il governatore CV Ananda Bose fino al 14 agosto. La corte ha affermato che la libertà di espressione non è un diritto illimitato che consente dichiarazioni diffamatorie. La prossima udienza del caso è fissata per il 14 agosto. La decisione è stata presa dal giudice Krishna Rao, che ha emesso un ordine provvisorio per proteggere la reputazione del governatore. Sanmarg riporta che il governatore è una figura costituzionale che non può difendersi facilmente da tali commenti. La corte ha sottolineato che la libertà di espressione è soggetta a restrizioni, inclusa la diffamazione, secondo l'articolo 19(2) della Costituzione indiana.