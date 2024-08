India: Amara Raja collabora con Piaggio per veicoli elettrici

10 Agosto 2024_ Amara Raja, azienda indiana, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il produttore di veicoli a motore italiano Piaggio India per sviluppare e fornire celle e caricabatterie LFP (Lithium Iron Phosphate) per veicoli elettrici. Questa collaborazione segna un passo significativo verso l'innovazione nel settore della mobilità elettrica in India, un mercato in rapida espansione. L'accordo mira a potenziare la produzione di batterie sostenibili, contribuendo così alla transizione ecologica del Paese. La notizia è stata riportata da kolkatasun.com. Questa partnership non solo rafforza i legami tra India e Italia, ma sottolinea anche l'importanza della tecnologia italiana nel settore automobilistico globale.