India: Amit Shah accusa Rahul Gandhi di minacciare la sicurezza nazionale

11 Settembre 2024_ Il ministro dell'Interno indiano Amit Shah ha criticato il leader del Congresso Rahul Gandhi per presunti legami con forze che cercano di dividere l'India. Shah ha affermato che le dichiarazioni anti-nazionali sono diventate una consuetudine per Gandhi e il suo partito. Le accuse sono emerse mentre Gandhi si trovava negli Stati Uniti, dove ha espresso critiche nei confronti del Primo Ministro Narendra Modi e del suo governo. Shah ha sottolineato che le affermazioni di Gandhi minacciano la sicurezza del paese e danneggiano i sentimenti nazionali. La notizia è riportata da The Free Press Journal. Le tensioni politiche in India continuano a crescere, con il Congresso che si oppone alle politiche del governo attuale, guidato dal partito Bharatiya Janata Party (BJP) di Modi.