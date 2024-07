India: Amit Shah annuncia aumento del limite di reddito per le classi arretrate

16 Luglio 2024_ Il Ministro dell'Interno dell'India, Amit Shah, ha annunciato l'aumento del limite di reddito per la 'creamy layer' delle classi arretrate da 6 lakh a 8 lakh di rupie. La decisione è stata presa dal governo di Haryana, guidato dal Primo Ministro Nayab Singh Saini, e prevede anche una riserva del 5% per il Gruppo-B nei panchayats e negli enti municipali. Shah ha criticato il Congresso e Bhupinder Singh Hooda per la loro campagna 'Haryana Mange Hisaab', sottolineando i risultati ottenuti dal BJP dal 2014. L'annuncio è stato fatto durante un evento pubblico a Mahendragarh, come riportato da सच कहूँ. Shah ha anche evidenziato i vari programmi di welfare lanciati dal governo Modi per le classi arretrate.