India: Amit Shah assicura la stabilità del governo NDA fino al 2029

04 Agosto 2024_ Il Ministro dell'Interno indiano Amit Shah ha difeso la stabilità del governo NDA, affermando che l'alleanza non solo completerà il suo mandato, ma si preparerà anche a formare il governo nel 2029. Durante l'inaugurazione del progetto di approvvigionamento idrico 24 ore su 24 a Manimajra, ha elogiato i risultati del governo Modi, sottolineando che il periodo dal 2014 al 2024 sarà ricordato come un'epoca d'oro per lo sviluppo del paese. Shah ha anche criticato le opposizioni, affermando che il BJP ha ottenuto più seggi rispetto a tutti i membri dell'alleanza congressuale nelle recenti elezioni. La notizia è riportata da The Asian Age. Il Ministro ha invitato le forze di opposizione a prepararsi a un ruolo costruttivo, suggerendo che dovrebbero imparare a lavorare efficacemente in opposizione.