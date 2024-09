India: Amit Shah attacca il Congresso su MSP e sviluppo in Haryana

27 Settembre 2024_ Amit Shah, leader senior del BJP e Ministro dell'Interno dell'India, ha criticato il Congresso durante un comizio elettorale in Haryana, affermando che l'opposizione mente riguardo al prezzo di supporto minimo (MSP) per i raccolti. Ha sottolineato che il governo BJP ha aumentato i prezzi di acquisto per i contadini, promettendo ulteriori aumenti se il BJP vincerà le elezioni. Shah ha anche difeso il programma Agnipath, promettendo che nessun Agniveer rimarrà disoccupato dopo il servizio militare. La notizia è riportata da Deccan Chronicle. Le elezioni per l'Assemblea dell'Haryana si terranno il 5 ottobre, con risultati attesi l'8 ottobre.