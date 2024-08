India: Amit Shah sottolinea l'importanza del CAA per i rifugiati

18 Agosto 2024_ Amit Shah, Ministro dell'Interno indiano, ha dichiarato che il Citizenship Amendment Act (CAA) non è solo un mezzo per conferire la cittadinanza a milioni di persone già residenti in India, ma rappresenta anche un passo fondamentale per garantire giustizia e diritti a milioni di rifugiati. Shah ha evidenziato come il CAA sia un atto di equità verso coloro che hanno cercato rifugio in India a causa di persecuzioni religiose. La legge, che ha suscitato ampie polemiche, mira a fornire un percorso di cittadinanza per i rifugiati provenienti da paesi vicini. La dichiarazione di Shah è stata riportata da सन्मार्ग, evidenziando il continuo dibattito sulla legge e le sue implicazioni sociali. Il CAA è stato introdotto nel 2019 e ha generato proteste in tutto il paese, con critiche riguardanti la sua natura discriminatoria.