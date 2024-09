India: Amul ottiene una vittoria legale contro un marchio italiano per violazione di trademark

11 Settembre 2024_ Amul, il famoso marchio indiano di prodotti lattiero-caseari, ha ottenuto una significativa vittoria legale contro l'italiana Terre Primitive, accusata di violazione di trademark. Il Delhi High Court ha emesso un'ingiunzione che impedisce all'azienda italiana di utilizzare un marchio simile, 'Amuleti', per i suoi biscotti e dolci. Questa decisione sottolinea l'importanza della protezione dei marchi indiani a livello internazionale e stabilisce un precedente per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La notizia è stata riportata da navbharattimes.indiatimes.com. Amul, gestito dal Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation, è riconosciuto come uno dei principali marchi lattiero-caseari a livello globale, posizionandosi all'ottavo posto secondo un'indagine del 2020.