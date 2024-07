India: Andhra Pradesh senza capitale operativa

12 Luglio 2024_ Andhra Pradesh, uno stato dell'India, opera senza una capitale ufficiale dal 2 giugno 2024, quando il periodo di dieci anni in cui Hyderabad fungeva da capitale congiunta con Telangana è terminato. La divisione di Andhra Pradesh nel 2014 ha portato alla creazione del nuovo stato di Telangana, con Hyderabad come capitale condivisa per un decennio. Con la scadenza di questo periodo, Andhra Pradesh si trova ora senza una capitale operativa. La città di Amaravati, situata nel distretto di Guntur, era stata precedentemente designata come futura capitale, ma i piani sono stati ritardati a causa di cambiamenti politici e controversie legali. Pragativadi riporta che il governo di Jagan Mohan Reddy aveva proposto tre capitali separate per funzioni diverse, ma la decisione è ancora in sospeso. Con il ritorno di Chandrababu Naidu al potere, Amaravati è stata nuovamente confermata come capitale, mentre Visakhapatnam sarà sviluppata come capitale commerciale.